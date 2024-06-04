Число поездок на автобусах «Мострансавто» по картам учащегося достигло 23 млн

С сентября 2023 года по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах «Мострансавто» совершено более 23 млн. поездок, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 гг. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Самым востребованным маршрутом у школьников и студентов с начала учебного года стал № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев), на котором было зафиксировано свыше 246 тыс. поездок.

В рейтинг популярных маршрутов также вошли № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — свыше 219 тыс. трансакций и № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — более 205 тыс. поездок.

«Мострансавто» обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4700 автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.