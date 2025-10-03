Число нелегальных торговцев на транспорте в Москве сократилось на 36% за 4 года

На 36% уменьшилось число нелегальных торговцев на транспортной инфраструктуре столицы за 4 года. Работники Организатора перевозок каждый день следят за тем, чтобы на станциях, остановках и в транспортных хабах не было неразрешенной торговли, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

За счет этого число нелегальных продавцов в российской столице каждый год падает. С января по сентябрь 2025 года их количество снизилось на 11%, если сравнивать с тем же периодом в 2024-м.

В этом году уличных торговцев чаще всего можно было заметить рядом с 5 станциями метро. Речь идет о «Дубровке», «Выхине», «Домодедовской», «Павелецкой» и «Рязанском проспекте».

«Инспекторы Организатора перевозок с 2018 года пресекают случаи стихийной торговли на объектах столичной транспортной инфраструктуры. За это время они устранили основные точки незаконной коммерции у наиболее оживленных станций метро. За последние 4 года количество нелегальных торговцев снизилось на 36%. Призываем пассажиров отказаться от покупок у сомнительных продавцов, так как качество товаров у них сомнительно и никак не контролируется. Продолжаем обеспечивать безопасность в московском транспорте, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал Ликсутов.

Вести торговлю в столице разрешено исключительно в магазинах и официальных точках. Нелегальных торговцев штрафуют на 5 тыс. рублей. Если подобным занимается ИП, то с него взыщут 50 тыс. рублей. Юрлицо оштрафуют на 500 тыс. рублей.

За полгода инспекторы Организатора перевозок обнаружили примерно 3,7 тыс. эпизодов нелегальной торговли. Эта цифра на 7% ниже, чем за то же время в 2024 году. Чаще всего рядом с транспортными объектами реализовывают пищу, одежду и аксессуары для смартфонов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.