Число легковых автомобилей в России сократилось впервые за 25 лет

Количество зарегистрированных легковых автомобилей в России по итогам 2025 года уменьшилось на 0,18% и составило 52,8 млн машин, что стало первым снижением за последние 25 лет, сообщает kp.ru .

Согласно данным МВД, к концу 2025 года в России было зарегистрировано 52,8 млн легковых автомобилей — на 0,18% меньше, чем годом ранее. Это первое сокращение автопарка с 2000 года.

Эксперты связывают снижение числа машин с падением продаж новых автомобилей. В 2025 году в стране было реализовано 1,32 млн новых авто, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что для сохранения среднего возраста автопарка на нынешнем уровне необходимо продавать не менее 2 млн новых автомобилей в год, а для его омоложения — свыше 3 млн. По его словам, такие показатели сейчас недостижимы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр пояснил, что многие старые машины, зарегистрированные в ГАИ, фактически не используются и постепенно снимаются с учета из-за роста транспортного налога. При этом автомобили редко сдают на утилизацию, поэтому они продолжают стоять без номеров во дворах и гаражах, что отражается в статистике.

Эксперты считают, что проблема старения автопарка требует вмешательства государства. Хайцеэр подчеркнул, что высокий средний возраст машин и их техническое состояние негативно влияют на безопасность дорожного движения. Он добавил, что стоимость новых автомобилей во многом формируется за счет государственных сборов и пошлин, что сдерживает спрос на рынке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.