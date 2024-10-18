Число ДТП с участием пьяных водителей снизилось в России почти на 13%

С января по сентябрь 2024 года фиксируется постоянное уменьшение числа ДТП, включая те, в которых участвуют водители в состоянии алкогольного опьянения. Также наблюдается значительное снижение аварий, где виновниками являются пешеходы, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

В течение первых 9 месяцев этого года в РФ задокументировано 7 846 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали пьяные водители. Это на 12,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время произошло 7 884 случая наезда, виновниками в которых стали пешеходы. Этот показатель также демонстрирует уменьшение — на 7,1% по сравнению с прошлым годом.

Однако есть один тревожный тренд — увеличение количества аварий с участием детей-пешеходов. Данная статистика остается настораживающей и требует особого внимания.