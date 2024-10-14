Число ДТП на пешеходных переходах снизилось на 10% в Подмосковье

Число наездов на пешеходов на дорогах Московской области снизилось. За девять месяцев зафиксировано 313 ДТП на пешеходных переходах, за аналогичный период прошлого года — 348 ДТП. Для снижения аварийности в регионе реализуется комплекс работ по повышению безопасности участников дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В целом число ДТП на пешеходных переходах по сравнению с прошлым годом снизилось на 10%. Также отмечу, что снизилось и число наездов на пешеходов вне переходов — на 6%, в январе–сентябре произошло 450 аварий вне переходов, а за этот же период в прошлом году — 478 ДТП. Чтобы повысить безопасность, дорожники продолжают работы по оптимизации движения, благоустройству переходов и подходов к ним в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Снижению числа наездов на пешеходов помогает дополнительное освещение переходов, благодаря этому водители видят пешехода издалека даже ночью и в непогоду. В Подмосковье уже несколько лет используют проекционную и направленную подсветки — из 9,3 тысячи пешеходных переходов на региональной сети свыше 3 тысяч уже освещены по-новому. В этом году обустроили проекционную подсветку на 100 переходах, а также обустроили порядка 40 «умных переходов», особое внимание уделив переходам у образовательных учреждений и социальных объектов.

С начала года специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья провели оптимизацию движения на 100 перекрестках, в рамках чего провели перенастройку режимов более 120 светофорных объектов. А специалисты «Мосавтодора» установили более 70 новых светофоров, а также провели модернизацию более 50 светофорных объектов.

Еще для повышения безопасности пешеходов построили 54 км новых тротуаров с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой, установили порядка 3 км пешеходных ограждений. Также снижают скоростной режим на дорогах, устанавливая искусственные неровности в местах притяжения жителей — с начала года обустроили порядка 70 ИДН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.