Число автобусов на маршрутах увеличится в Реутове

Администрация г. о. Реутов организовала совещание, на котором представители нового перевозчика рассказали о своих планах развития. С 10 сентября маршруты общественного транспорта в Реутове обслуживает АО «Мострансавто». Первые дни не обошлись без сбоев: предыдущий перевозчик не смог передать весь подвижной состав, многие автобусы оказались в ремонте, поэтому на маршруты вышло меньшее количество машин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы увидели достаточно большое количество жалоб на отсутствие автобусов в часы пик, — отметил в ходе совещания заместитель главы городского округа Владимир Покамин. — Кроме того, жители жалуются на неработающие терминалы, и на то, что водители требуют оплату наличными. Хотелось бы узнать, что предпринимается по этому поводу».

Директор МАП № 1 филиала АО «Мострансавто» Евгения Гусева рассказала, что ее предприятие намеревается в полном объеме выполнять муниципальное задание по количеству автобусов и графику движения. «С сегодняшнего дня разместим обновленное расписание во всех автобусах и на остановочных пунктах, — пообещала Гусева. — В нем так же будут указаны телефоны, по которым можно звонить, если расписание не соблюдается».

Кроме того, по словам Евгении Гусевой с 23 сентября будет добавлено 2 автобуса на маршрут 1226 и по одному — на 916 и 926.

Что касается «неработающих» терминалов, директор предприятия заверила, что каждое утро водители получают исправную технику для приема оплаты картами. «Если водитель говорит, что терминал не работает, проезд для пассажира — бесплатный», — добавила Гусева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.