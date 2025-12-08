Четыре аэропорта в России временно закрыты из-за угрозы безопасности

сегодня в 03:49

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах России: Саратов (Гагарин), Калуга (Грабцево), московский Внуково и Псков.

Ограничения, как сообщает ведомство, необходимы для обеспечения безопасности полетов. Точная причина закрытия в официальных сообщениях не уточняется, однако подобные меры, как правило, принимаются на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в эту ночь сообщалось о работе ПВО и взрывах в небе над Волгоградом, Саратовом и Энгельсом.

Сроки возобновления работы аэропортов пока не объявлены, рейсы перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.

