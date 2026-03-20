Черная Иволга проехала 100 тыс км на МЦД-4 в Подмосковье

Юбилейный сотый поезд серии Иволга 4.0 в черной ливрее преодолел более 100 тыс. км с пассажирами на МЦД-4 за полгода работы. Состав курсирует между Апрелевкой и Железнодорожной с 4 октября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Черная Иволга 4.0 стала сотым поездом этой серии и символом завершения масштабной программы обновления подвижного состава на четвертом Московском центральном диаметре. За шесть месяцев эксплуатации состав прошел более 100 тыс. км.

Первый рейс с пассажирами поезд выполнил 4 октября 2025 года. Презентация прошла на Киевском вокзале в рамках совместного мероприятия ЦППК, департамента транспорта Москвы и Трансмашхолдинга. Для гостей организовали экскурсии по поездам, квесты, викторины и музыкальные выступления.

Поезд также получил Национальную премию «Лучший промышленный дизайн России». Сейчас черную Иволгу можно встретить на маршруте МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.