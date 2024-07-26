Чат-бот «Анна» проконсультировал более 5 тыс таксистов Подмосковья

Два года назад Минтранс Подмосковья запустил в Telegram сервис с умным помощником — чат-бот «Анна», который консультирует таксистов региона. Чат-бот отвечает на самые популярные вопросы, поступающие в ведомство по услугам такси, если нужного ответа нет, то бот соединит со специалистом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

«За все время работы чат-бота за онлайн-помощью обратились около 5,4 тыс. человек, а почти 2,5 тыс. пользователей получили личную консультацию специалиста», — рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Самые частые вопросы, с которыми обращаются: выдача разрешения или аннулирование разрешения на такси, сроки рассмотрения заявлений, также пользователи интересуются порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений.

Чтобы воспользоваться умным помощником по вопросам таксомоторной деятельности в Московской области, необходимо набрать имя бота «Анна» в поисковике в Telegram или перейти по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.