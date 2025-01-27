Чаще всего пассажиры Подмосковья пользуются маршрутами МАП № 10 Королева

С начала этого года чаще всего жители и гости Московской области пользовались маршрутами «Мострансавто» в МАП № 10 г. Королев. В январе пассажиры совершили на них почти 4 млн поездок, что на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В состав МАП № 10 г. Королев входят производственные базы «Ивантеевка», «Сергиев Посад» и «Мытищи», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего трансакций в этом месяце на маршрутах МАП № 10 пассажиры совершили с помощью социальных карт — 1,8 млн, по банковским картам зафиксировано более 1,3 млн операций, по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» — около 750 тыс. поездок. Самым востребованным маршрутом в МАП № 10 г. Королев оказался № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — 235 тыс. поездок.

«Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Сегодня в его состав входят 12 МАПов, предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые ежедневно перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.