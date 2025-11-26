C 2 января в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

С 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. При этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции.

Пятый год подряд биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда — стоимость 1 поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля.

Пассажирам будут по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню. Это — безлимитные «Единые», билет «Кошелек» по карте «Тройка», а также билет ТАТ «Автобус-Трамвай».

С 2025 года, приобретая «Единые» на 30, 90 и 365 дней зона «Пригород» и «Единые» на 30 и 90 дней зона «Пригород» для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва — область». Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не меняется.

Проездные билеты для учащихся остаются самыми доступными среди других российских городов-миллионников. При этом, приобретая проездные, московские школьники и студенты могут воспользоваться еще и ж/д транспортом.

Кроме того, с 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия «летнего тарифа» — с 1 мая по 30 сентября — одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету «Кошелек» — 330 и 500 рублей, а по биометрии — 230 и 400 рублей.

Во время действия «зимнего тарифа”– с 1 октября по 30 апреля — в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом „Кошелек“ или по биометрии — 145 рублей.

Поездки на регулярном речном электротранспорте по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.

Также будут проиндексированы тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва — область», связывающих столицу и Московскую область.

Все средства от оплаты проезда направляются на дальнейшее развитие транспорта, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее и комфортнее.

Кроме того, с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Кроме того, если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

Напомним, что в 2026 году в столице планируется открытие первого участка новой Рублево-Архангельской линии метро, дальнейшее обновление подвижного состава: на линии выйдут около 350 вагонов нового поколения «Москва-2026», к 2030 году количество составов современного поколения в столичном метро увеличится до более чем 90%.