Бывшая депутат села Шапси на Кубани ограничила дорогу общего пользования

Бывшая депутат в селе Шапси в Краснодарском крае, предположительно, ограничила дорогу общего пользования. Из-за этого даже сотрудники скорой помощи не могут добраться до ребенка-инвалида одной из соседок, сообщает « 112 ».

В 2023 году депутат местного самоуправления Наталья Л. заметила в реестре ЕГРН, что границы ее земли в селе Шапси оказались шире первоначальных меток. Она обратилась за услугами к геодезистам. Затем возвела новый забор и вбила кол посередине дороги общего пользования. Из-за этого движение в поселке оказалось ограничено.

Местным расширение участка не понравилось. Они забеспокоились, что даже скорую будет сложно вызвать, если что-то случится с ребенком-инвалидом одной из жительниц Шапси.

Соседи начали судиться с депутатом. Спустя два года разбирательств, суд признал ошибку в реестре ЕГРН. Однако для отмены бюрократической ошибки необходимы еще суды. Наталья Л. к тому времени уже перестала быть депутатом.

Кол на дороге общего пользования до сих пор не убран. При этом его постоянно выдергивают то соседи, то МЧС.

