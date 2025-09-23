Брали модель неохотно: «АвтоВАЗ» тихо свернул выпуск своего бизнес-седана

За 8 месяцев этого года было продано только 792 машины. 53% покупателей — частники, а остальные — юрлица, в основном корпоративные клиенты.

Но брали данную модель неохотно: покупатели жаловались на шум, проблемы с электроникой, дефекты тормозной системы, неисправный вариатор. Также покупателям не нравилась цена, которая начинается от 2,6 млн рублей на машину без климат-контроля.

Даже в регионах-лидерах по покупкам Lada Aura — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров еще есть непроданные машины.

Предприятие планировало до конца 2024 года выпустить 3 тыс. машин этой модели, а в 2025 году — еще 8 тыс. По мнению дилеров, реально «АвтоВАЗ» произвел не больше 5–6 тыс.

Lada Aura собирали на той же линии, что и модель Vesta. Автомобиль предлагался в версиях premier (от 2,6 млн рублей) и status (от 2,8 млн рублей). Отличия в них сводились к кожаному салону, увеличенному радиусу колес и наличию запасного колеса вместо докатки.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что никаких проблем с производством у предприятия нет. Lada Aura выпускается заводом в объемах, которые необходимы рынку.

