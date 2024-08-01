Большинство автомобилей в России превратились в автохлам

Большая часть транспортных средств, зарегистрированных в России, теперь считается устаревшими и непригодными для эксплуатации. По словам основателя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, в РФ количество автомобилей старше 10 лет перешагнуло отметку в 32 миллиона. Это значение составляет 71% от общего числа имеющихся в стране автомобилей, сообщает Газета.ru .

Автоэксперт утверждает, что наихудшая ситуация наблюдается с автомобилями, находящимися на гарантии от производителей — то есть с транспортными средствами в возрасте от 1 до 3 лет. С 2021 года количество таких современных автомобилей уменьшилось в два раза.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — отметил Мосеев.

Также существуют факторы, способствующие ухудшению состояния автопарка в России, поскольку в октябре 2024 года ожидается увеличение утилизационного сбора. Это изменение, по словам вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, приведет к росту цен на новые автомобили.

Скорость обновления автомобильного парка будет уменьшаться, так как возросший утилизационный сбор сделает машины более недоступными для населения России. Можно утверждать, что если текущие тренды сохранятся, то средний возраст автомобилей в РФ в ближайшее время перешагнет за 16 лет, заключил эксперт.