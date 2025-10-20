Больше триллиона: в Москве продолжат активное развитие транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах выделить примерно 1,3 трлн рублей на развитие столичного транспорта в 2026 году, сообщает «Царьград» .

«В столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 трлн рублей», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Данная инициатива сосредоточена на объединении различных форм общественного транспорта в городе и модернизации существующей инфраструктуры.

