Больше не средство передвижения: цена ремонта авто взлетела в России

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что цены на ремонт автомобилей увеличились на треть из-за сокращения продаж новых машин и роста издержек автосервисов, сообщает АБН24 .

Стоимость услуг автосервисов за последний период выросла примерно на 30%. По словам автоэксперта Дмитрия Попова, основной причиной стало резкое снижение продаж новых автомобилей, что привело к уменьшению потока клиентов в дилерские центры и авторизованные сервисы.

Попов пояснил, что дилеры получают основную прибыль не от продажи машин, а от их обслуживания. Сокращение числа клиентов вынудило сервисы компенсировать потери за счет повышения цен на работы. В результате даже простые операции, такие как снятие и установка защиты картера, теперь могут стоить в несколько раз дороже, чем ранее.

Эксперт отметил, что официальные сервисы не могут массово сокращать штат сотрудников, поскольку для нормальной работы необходимы специалисты разных профилей. Удержание квалифицированных кадров требует стабильной заработной платы, а снижение клиентского потока приводит к росту издержек, которые перекладываются на потребителей.

Недавнее снижение ключевой ставки, по мнению Попова, не приведет к значительному оживлению рынка автокредитования и не вернет прежние объемы продаж. Экономическая ситуация и инфляция вынуждают автосервисы удерживать высокие тарифы, чтобы обеспечить выживание бизнеса. При этом возможности дальнейшего повышения цен ограничены, и сервисы могут прибегнуть к заморозке или снижению зарплат, что может сказаться на качестве услуг.