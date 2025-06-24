Больше 400 фактов использования телефона за рулем зафиксировали в Подмосковье

В Московской области зафиксировали более 430 фактов использования телефона за рулем, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Весной в комплексы фотовидеофиксации стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефона за рулем — это часть комплекса работ для повышения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Вероятность возникновения ДТП по причине невнимательности и отвлечения водителей на телефон очень высока. Чтобы снизить этот риск, мы внедряем функцию распознавания телефона за рулём — на данный вид нарушения в Подмосковье работает 31 комплекс фотовидеофиксации. Уже выявлено 436 фактов использования мобильных устройств», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При фиксации использования телефона за рулём штрафы в автоматическом режиме получают собственники транспортных средств в размере 1,5 тыс. рублей.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что с начала 2025 года в регионе вынесено более 394 тысяч постановлений за непристёгнутый ремень на водителей и более 6,7 тысяч постановлений на пассажиров. Распознают данный вид нарушения уже порядка 300 комплексов фотовидеофиксации.

На сегодняшний день на дорогах Московской области работают более 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, более трети из которых имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности и использования телефонов за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.