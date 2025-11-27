Больше 16 тыс фактов использования телефона за рулем зафиксировали в Подмосковье

В Московской области комплексы фотовидеофиксации в этом году зафиксировали более 16 тысяч фактов использования телефона водителями. Работа по профилактике данного типа нарушений — часть комплекса работ для повышения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Число комплексов, распознающих использование телефона за рулем в Подмосковье, достигло уже 250 — массовую фиксацию этого типа нарушений начали весной. Также ведется работа по выявлению непристегнутых ремней — 500 комплексов выявили более 979 тысяч случаев непристегнутых ремней у водителей и более 17 тысяч — у пассажиров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день на дорогах Московской области работают более 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации. При фиксации использования телефона за рулем или непристегнутого ремня безопасности штрафы в автоматическом режиме получают собственники транспортных средств в размере 1,5 тыс. рублей.

Ведомство обращает внимание водителей на соблюдение ПДД и призывает не пренебрегать своей безопасностью: обязательно пристегивайтесь в транспортных средствах и не отвлекайтесь на телефон за рулем.

