Больше 10 тыс знаков направления поворота установят на дорогах Подмосковья

На потенциально опасных участках региональных дорог Московской области установят более 10 тысяч знаков направления поворота (шевронов). Работы проведут в 39 округах в целях снижения аварийности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Продолжаем обустройство крутых виражей и поворотов с радиусом поворота не менее 30 метров знаками направления поворота — к осени установим шевроны на 600 участках дорог. Наибольший объем работ проведут в Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Одинцове, где в общей сложности смонтируют около 5 тысяч знаков», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Сергиево-Посадском округе шевроны появятся на 158 участках дорог, в том числе на ул. Вифанской в черте г. Сергиева Посада, в д. Зубцово. В Солнечногорске — на 35 участках дорог, в том числе на Пятницком шоссе, а в Одинцове — на 53 участках дорог, преимущественно на Можайском шоссе.

Также знаки обустроят на Старосимферопольском шоссе в Серпухове и Чехове, Каширском шоссе в Домодедове, Егорьевском шоссе в Егорьевске, Фряновском шоссе в Щелкове, Волоколамском шоссе в Истре, Дзержинском шоссе в Люберцах и других дорогах.

В ведомстве добавили, что с 2020 года на дорогах Московской области установили больше 35 тысяч знаков направления поворота.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.