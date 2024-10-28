Больше 1 тыс искусственных сооружений в Подмосковье привели в порядок

Мостовики завершают работы в рамках летнего содержания искусственных сооружений на региональной сети Московской области. Работы провели на сооружениях разного типа: мостах, путепроводах, тоннелях, водоотводах, надземных переходах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мостовики провели уборочные и ремонтные работы на порядка 700 искусственных сооружениях в рамках летнего содержания. Также специалисты провели планово-предупредительный ремонт 320 мостовых сооружений в 43 городских округах. Данный ремонт проводится ежегодно для повышения комфорта и безопасности, предотвращения деформации и разрушения сооружений», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ходе летнего содержания на мостовых сооружениях специалисты устранили дефекты асфальтобетонного покрытия, привели в порядок лестничные сходы, тротуары и подмостовые зоны, очистили проезжую и пешеходную части искусственных сооружений, вымыли надземные пешеходные переходы, окрасили и отремонтировали перильные и барьерные ограждения.

В рамках планово-предупредительного ремонта на искусственных сооружениях заменили металлические барьерные и перильные ограждения, восстановить деформационные швы, локально отремонтировали гидроизоляцию, а также отремонтировали переходные плиты, монолитные опоры, консоли тротуаров и окрасили металлические перила и бетонные поверхности опор.

Так, в нормативное состояние привели мост через р. Пахру в п. Поливаново округа Подольск, мост через р. Икшанку на подъезде к д. Целеево Дмитровского округа, пешеходную часть моста через р. Мележу у д. Хлепетово округа Щелково, мост на ул. Вифанской в Сергиевом Посаде, мост на ул. Советской в Волоколамске, мост через р. Раменку у д. Граворново в г. о. Истре и другие сооружения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.