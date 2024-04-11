Больше 1 тыс дорожных ям ликвидировали в трех округах Подмосковья за неделю

Более 1000 дефектов покрытия устранили дорожные службы за неделю в 3 округах Московской области — Истре, Красногорске и Одинцове, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Работы провели специалисты Мосавтодора на региональной дорожной сети.

В Истре ямочный ремонт провели на Волоколамском шоссе вблизи Дедовска и в деревне Раково, в Красногорске — на ул. Кирова и в поселке Светлые Горы, а в Одинцове — на ул. Железнодорожной и в поселке Старый Городок.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ям и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.