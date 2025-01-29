Более 960 светофоров в Подмосковье привели в нормативное состояние с начала года

Для поддержания надлежащего технического состояния светофорных объектов на региональных дорогах Московской области специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят комплекс мер по содержанию. С начала года провели работы на порядка 960 светофорах — это 616 объектов типа Т-1 и 347 — типа Т-7, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среди объектов, где провели работы, светофоры на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Победы в Люберцах, на ул. Железнодорожной в Котельниках, на пешеходном светофоре возле школы № 18 в Павловском Посаде, у автобусной остановки «Учебный комбинат» в Коломне, на ул. Жилинской в поселке Андреевка округа Солнечногорск, а также на ул. Советской в городе Голицыно Одинцовского округа.

В рамках содержания светофоров дорожники протирают линзы от дорожной пыли, грязи, снега и наледи, проверяют соответствия циклов работы заданному режиму, проводят техническое обслуживание электрооборудования, поправляют светофоры и кронштейны, выявляют неисправности светофорных объектов поста и кабелей, проводят плановый ремонт контроллеров, заменяют и устанавливают различные модули, предохранители, а также протягивают и меняют кабели.

Также эксперты СМЭУ «Мосавтодора» (специализированное монтажно-эксплуатационное управление) устанавливают транспортные и пешеходные светофоры, табло вызова пешехода, дополнительные (поворотные и информационные) секции, заменяют аккумуляторные батареи на пешеходных светофорных объектах на солнечных батареях, устанавливают новые светильники, проекторы и прожекторы.

Всего на региональных дорогах Московской области расположено порядка 3,7 тыс. светофоров типов Т-1 и Т-7.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.