Более 900 авто исключили из реестра такси Подмосковья за нарушение цветовой гаммы

С начала года в Московской области с помощью нейросети было выявлено более 5,3 тыс. автомобилей такси с признаками нарушения регионального стандарта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За 8 месяцев 2024 года в Подмосковье выявили больше 5,3 тыс. нарушений цветовой гаммы такси — водители получили предостережения. В результате чего более 900 транспортных средств были исключены из реестра легковых такси Московской области за невыполнение требований и повторное фиксирование нарушений», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Единый стандарт оформления автомобилей такси Московской области: белый цвет кузова, световой фонарь на крыше, желтые полосы на боковых сторонах автомобиля, темно-серые полосы на передней и задней стороне бампера, а также шашечный пояс на борту.

Всего на территории Московской области установлено более 2 тыс. камер фотовидеофиксации. Автоматизированная система «Такси-контроль», разработанная ГК «Урбантех», позволяет без помощи инспекторов Госавтоинспекции выявить нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков. Помимо соответствия региональному стандарту, нейросеть также фиксирует возможные повреждения атрибутики.

Водители, которые управляют автомобилями такси, не соответствующие региональному стандарту, получают специальные предостережения. В случае невыполнения требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области.

На сегодняшний день в реестре такси Подмосковья числится более 114 тыс. автомобилей и более 34 тыс. перевозчиков: более 33 тыс. индивидуальных предпринимателей и 807 юридических лиц, 415 водителей работают как самозанятые.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.