Более 90 автомобилей эвакуировали во дворах Подмосковья в феврале

В феврале 92 транспортных средства Подмосковья отправились на спецстоянку. Больше всего машин традиционно эвакуировано в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Эвакуация осуществляется исключительно в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». Так, с целью пресечения случаев несанкционированной парковки и обеспепечения бесперебойной работы спецтехники ранее муниципалитетами были разработаны проекты по организации дорожного движения. Результатом работы стала установка знаков вблизи пунктов накопления ТКО и на дворовых проездах.

«Для транспортировки отходов у регоператоров задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Мы прикладываем все усилия для своевременной и слаженной работы. Значительные помехи для спецтранспорта создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Сегодня продолжаем фиксировать десятки случаев, когда мусоровозы вынуждены несколько раз возвращаться к месту накопления отходов из-за перекрытого проезда. Это серьезно сбивает график и ведет к перенакоплению», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помимо эвакуации в зоне действия знаков всем нарушителям был выписан штраф в размере 2 250 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.