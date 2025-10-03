Более 9 тыс фактов использования телефона за рулем зафиксировали в Подмосковье

В Московской области комплексы фотовидеофиксации весной начали фиксировать использование телефона за рулем — это часть комплекса работ для повышения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время число комплексов, распознающих телефон за рулем, достигло 159, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье с начала года выявлено около 9,4 тыс. фактов использования телефона водителями. Также отмечу, что в области более 450 комплексов фиксируют непристегнутый ремень — в этом году выявлено более 919 тыс. случаев непристегнутых ремней у водителей и более 14,5 тыс. — у пассажиров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При фиксации использования телефона за рулем или непристегнутого ремня безопасности штрафы в автоматическом режиме получают собственники транспортных средств в размере 1,5 тыс. рублей.

На сегодняшний день на дорогах Московской области работают более 1,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и не пренебрегать своей безопасностью: обязательно пристегивайтесь в транспортных средствах и не отвлекайтесь на телефон, будучи за рулем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.