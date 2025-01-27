Более 8,9 тыс. парковочных мест реализовано на торгах в Москве в 2024 году

В прошлом году автовладельцы столицы купили 8901 машино-место на городских торгах. Больше всего парковочные места были востребованы в ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Столица реализует на торгах парковочные пространства на многоуровневых и подземных стоянках, а также в гаражах-боксах. Участие в аукционах может стать оптимальным решением для тех, кто хочет приобрести парковочное место в Москве. В 2024 году в ходе торгов в столице реализовали 8901 машино-место в подземных паркингах и на отдельных многоуровневых стоянках, из них 6572 надземных парковочных слота и 2329 подземных», — сказал Пуртов.

Он добавил, что в среднем около 5 участников боролись за покупку места для своего автомобиля.

Благодаря крытому парковочному месту автомобиль будет защищен от непогоды, что позволит реже пользоваться услугами автомойки, сократит время прогрева двигателя и предотвратит коррозию металла. Кроме того, автовладелец избавится от необходимости чистить машину от снега. Парковочные зоны новостроек, как правило, соединены с жилой частью домов лифтами, что упрощает транспортировку домашних животных, детских колясок, покупок и вещей.

Приобретение недвижимости на открытых городских аукционах имеет ряд преимуществ. Все процедуры, начиная с момента публикации и заканчивая подписанием договора, проводят в онлайн-режиме. Чтобы принять участие в торгах, нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на площадке «Росэлторг». Открытые аукционы проводятся по прозрачным алгоритмам, гарантирующим юридическую чистоту сделки и оперативный ход торгов. Договор заключается напрямую с собственником — городским учреждением или столицей.