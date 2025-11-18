Более 800 км контактной сети на МЖД обработаны противогололедными средствами

На Московской железной дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями усилен контроль за состоянием контактной сети и недопущением образования на ней наледи. В настоящее время обработаны противогололедными средствами более 500 км боковых и 347 км главных путей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На линиях с интенсивным движением поездов — МЦК и МЦД — осуществляется обработка контактной сети антигололедной жидкостью с помощь специальных установок «Колибри», на боковых путях — специальной смазкой.

Для проведения обработки контактной сети от наледи на МЖД подготовлены 27 локомотивов, оборудованных вибропантографами, 58 установок механической очистки гололеда — специальных устройств, которые при движении сбивают наледь с контактной сети, а также 58 дрезин. При получении сигнала от специалистов и локомотивных бригад, техника оперативно задействуется на тех участках, где возникла необходимость.

Кроме того, в постоянном режиме ведется мониторинг погодных условий, а также сбор информации от локомотивных бригад о токосъеме во время следования по маршруту.

Все работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать помех движению поездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.