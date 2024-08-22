Более 80 предупреждающих трафаретов нанесли на ж/д станциях Подмосковья в 2024 г

В Подмосковье с начала года нанесли более 80 специальных трафаретов с предупреждением о безопасности на железнодорожных платформах, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В рамках мер по снижению смертельных случаев специальные трафареты нанесены на 11 ж/д станциях в 11 городских округах: Егорьевске, Кашире, Электростали, Сергиевом Посаде, Одинцове, Луховицах, Люберцах, Пушкино, Можайске, Серебряный Прудах и Серпухове.

Также для предотвращения случаев травмирования жителей на железнодорожных путях в Подмосковье строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона следовать правилам: не отвлекаться на телефон и переходить ж/д пути только на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.