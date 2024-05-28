Более 7,6 тыс. ям заделали на дорогах Люберец с начала года

Подрядные организации с начала текущего года на региональных и муниципальных дорогах городского округа Люберцы заделали более 7,6 тыс. ям общей площадью более 10 тыс. кв. м., сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«На постоянной основе на автомобильных дорогах городского округа ведутся работы по ямочному ремонту. С начала текущего года на муниципальной сети заделали 5 538 ям общей площадью 7015 квадратных метров. В том числе 2003 ямы общей площадью 3005 квадратных метров струйно-инъекционным методом. А также на региональных дорогах 2094 ямы общей площадью 5401 квадратный метр», — отметил Волков.

Он уточнил, что на прошлой неделе ямы заделывали горячим асфальтом на автомобильных дорогах по адресам: улицы Молодежная, Поселковая, Малаховская, Чехова, Котельнический и Лесной проезды. МУ «ОКБЖКХ» активно проводила работы струйно-инъекционным методом на улицах Урицкого, Московской, Транспортной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.