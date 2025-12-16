Более 76 км пути отремонтировано на МЖД с начала ремонтно-путевой кампании
Фото - © МЖД
В Подмосковье в ходе ремонтно-путевой кампании в 2025 году на Московской железной дороге отремонтировано более 76 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Ремонт провели на участках Сандарово – Усады-Окружные (14,6 км), Бирюлево-Товарная – Домодедово (20,2 км), Гжель – Куровская (18,1 км); Щурово – Луховицы (14,2 км) и Ожерелье – Пурлово (10,1 км).
А также ремонт провели на участке Серебряные Пруды – Треполье на территории Московской и Рязанской областей – 15,7 км.
По технологии «закрытого перегона» проводилось 70% всех ремонтно-путевых работ. Преимущество этой технологии заключается в том, что работы ведутся непрерывно, благодаря чему повышается выработка и производительность.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.
Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.