Более 76 км пути отремонтировано на МЖД с начала ремонтно-путевой кампании

В Подмосковье в ходе ремонтно-путевой кампании в 2025 году на Московской железной дороге отремонтировано более 76 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Ремонт провели на участках Сандарово – Усады-Окружные (14,6 км), Бирюлево-Товарная – Домодедово (20,2 км), Гжель – Куровская (18,1 км); Щурово – Луховицы (14,2 км) и Ожерелье – Пурлово (10,1 км).

А также ремонт провели на участке Серебряные Пруды – Треполье на территории Московской и Рязанской областей – 15,7 км.

По технологии «закрытого перегона» проводилось 70% всех ремонтно-путевых работ. Преимущество этой технологии заключается в том, что работы ведутся непрерывно, благодаря чему повышается выработка и производительность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.