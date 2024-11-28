Более 70 антитеррористических тренировок прошло в «Мострансавто» в 2024 году

С начала 2024 года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и филиалах «Мострансавто» состоялись 72 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и транспортных средств компании. Учения прошли во всех подразделениях компании, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тренировки направлены на отработку оперативных действий персонала при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также проверку знаний работников в части транспортной безопасности. На автовокзалах и автостанциях предприятия с января состоялись 42 тренировки, в филиалах — 20, в автобусах — 10.

Учения проводятся при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, к участию привлекаются представители территориальных подразделений правоохранительных органов, экстренных служб, администраций. Отрабатываются различные сценарии: обнаружение бесхозяйных и подозрительных предметов в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры, выявление при осуществлении досмотровых мероприятий предметов и веществ, запрещенных или ограниченных к перемещению, действия при совершении актов незаконного вмешательства и другие, в том числе и обнаружение БПЛА, и т. д.

Так, в Люберцах отрабатывали порядок действий сотрудников при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, в салоне автобуса, прибывшего на конечный остановочный пункт. В МАП № 11 г. Балашиха работники проводили тактико-специальную тренировку на тему: «Порядок действия должностных лиц, сотрудников автостанции и охраны при получении сообщения об угрозе проведения террористического акта на автостанции г. Фрязино».

Подобные тренировки позволяют компании поддерживать безопасность пассажиров на высоком уровне, после каждой из них проводятся разборы действий всех участников. При обнаружении подозрительного предмета на объектах инфраструктуры или в автобусах «Мострансавто» пассажиру следует, не трогая его, сообщить о находке сотруднику службы безопасности автовокзала или автостанции, либо водителю транспортного средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.