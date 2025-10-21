сегодня в 09:14

Более 7 тысяч автобусов и электробусов подготовили к работе в холода в Москве

Наземный городской транспорт столицы подготовили к работе в холодное время года. Автобусы и электробусы обслуживают свыше 700 маршрутов в мегаполисе, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Продолжаем обеспечивать комфортные и безопасные поездки на наземном транспорте при любых погодных условиях, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сезонную подготовку прошли более 5 тыс. автобусов и свыше 2,6 тыс. электробусов „Мосгортранса“», — добавил Максим Ликсутов.

Он уточнил что специалисты начинают подготовку заранее, чтобы с наступлением холодов пассажирам в салоне автобусов и электробусов было тепло и комфортно.

При подготовке рабочие тестируют системы отопления и климат-контроля, очищают и меняют фильтры, устраняют мелкие дефекты. Специалисты проверяют резиновые уплотнители на дверях, окнах и люках (такая предосторожность помогает повысить эффективность работы климатической системы).

Еще на предприятии проводится инструктаж для водителей по работе в меняющихся погодных условиях.

К зиме готовится и снегоуборочная техника, противогололедные материалы, которые нужны на эксплуатационных площадках.

