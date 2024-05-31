Более 7 км железнодорожных путей заменят от станции Кашира до станции Ожерелья

В Кашире ведется капитальный ремонт железнодорожных путей по технологии «закрытого перегона». В этом году более 7 км железнодорожных путей от станции Кашира до станции Ожерелья полностью заменят на новые.

Пока рабочие занимаются устройством нового пути в сторону Ожерелья, электричкам и поездам дальнего следования приходится пользоваться всего одной колеей.

Как рассказали в дирекции Московской железной дороги, в городском округе Кашира обновят 7,1 км бесстыкового пути и уложат 7 стрелочных переводов. Сейчас на участке задействовано 6 укладочных кранов, 2 выправочных комплекса, 3 машины глубокой очистки щебеночного балласта, путевая рельсосварочная машина и хоппер-дозаторы. Работы по отсыпке полотна в данный момент ведутся рядом с платформой Тесна. Также на ж/д станции приводят в порядок ограждение и покрытие платформы.

В связи с капитальным ремонтом путей внесены корректировки в расписание движения поездов Павелецкого направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.