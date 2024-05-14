Более 7 км бесстыкового пути уложат на участке Кашира — Ожерелье в Подмосковье

На участке Кашира — Ожерелье в Московской области начался капитальный ремонт 1 главного пути, в ходе которого планируется обновить 7,1 км пути и уложить семь стрелочных переводов, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Работы будут вестись по технологии «закрытого перегона», что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы работ за короткий период времени.

Первое технологическое «окно» назначено с 08:30 13 мая до 08:30 18 мая.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути. В процессе будет задействована специальная техника — 6 укладочных кранов, 3 машины глубокой очистки щебеночного балласта, 2 выправочных комплекса, хоппер-дозаторы и путевая рельсосварочная машина.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов временно выведут из расписания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.