Более 680 единиц спецтехники убирают снег на региональных дорогах Подмосковья

В первый рабочий день более 680 единиц специализированной техники очищают региональные дороги Подмосковья от снега и обрабатывают их противогололедными материалами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора проводят уборку снега и обработку дорог противогололедными материалами на региональных трассах Московской области. В ликвидации последствий снегопада задействованы около 1 200 дорожников. Особое внимание уделяется вылетным трассам с интенсивным движением и маршрутам общественного транспорта, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве сообщили, что на некоторых маршрутах общественный транспорт работает по фактическому расписанию. В связи с гололедицей и сильными осадками министерство транспорта Подмосковья рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При необходимости выезда следует соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров, быть осторожными на поворотах, эстакадах, мостах и пешеходных переходах. Также важно парковаться так, чтобы не мешать работе экстренных служб и дорожной техники.

В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо обращаться по телефону 112. Актуальная информация о состоянии дорог и транспорте Подмосковья доступна в официальных каналах министерства в Telegram и MAX.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.