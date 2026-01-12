Более 680 единиц спецтехники очищают от снега дороги в Подмосковье
В понедельник на региональных дорогах Московской области работают свыше 680 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Специалисты очищают дороги от снега, а также проводят обработку противогололедными материалами.
«В ликвидации последствий снегопада задействованы порядка 1200 дорожников. В первую очередь работы проводятся на вылетных трассах с интенсивным движением, маршрутах общественного транспорта», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Некоторые автобусные маршруты в Московской области работают по фактическому расписанию. Для безопасности жителям Подмосковья посоветовали минимизировать поездки на личном транспорте, не блокировать проезд экстренным службам и дорожной технике.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.
«Благодарю всех, кто вышел на расчистку территорий, за работу в таких непростых условиях. И наших жителей — за понимание», — сказал Воробьев.
