Более 6,3 тыс таксистов Подмосковья прошли аттестацию на знание правил работы

Более 6,3 тыс. водителей такси Московского региона прошли добровольную аттестацию на знание правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Из всех участников аттестации, около 75% водителей успешно прошли тестирование. Рекомендуется пройти экзамен заранее, без спешки: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной. После успешного прохождения теста водитель получит отметку об аттестации, которая будет действовать 2 года. Водители, не прошедшие обязательное тестирование, будут отключены от заказов.

Такой экзамен для водителей проводится в целях повышения уровня безопасности и комфорта пассажиров, а также для проверки уровня знаний и подтверждения квалификации водителя такси. При этом пассажиры будут уверены, что за рулем находится профессионал, который не только хорошо ориентируется на местности, но и знает порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Чтобы пройти тестирование, нужно пройти бесплатное обучение на специальной платформе. Необходимо зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ» — ссылка на тест будет активна, если профиль полностью заполнен. Если ссылка не активна, нужно внести в профиль недостающие сведения.

Чтобы успешно пройти тест нужно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 минут. В тестирование входят вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположения значимых объектов культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных и других организаций, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

В случае несдачи тестирование можно пересдать неограниченное количество раз. Вторая попытка возможна также в онлайн режиме, но не ранее чем через 24 часа. Все последующие попытки доступны только очно в любом из четырех аттестационных центрах в Подольске, Ивантеевке, Коломне и Солнечногорске. Третья попытка сдачи теста возможна не ранее чем через 3 дня, четвертая — не ранее чем через 14 дней, а следующие попытки — не ранее чем через 60 дней.

Адреса аттестационных центров для водителей такси в Московском регионе:

г. Подольск, ул. Лапшенкова, д. 5, 3 этаж;

г. Солнечногорск, Ул. Обуховская, д. 46, лит Д;

г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 2;

г. Коломна, пл. Восстания, д. 5 (автовокзал);

г. Москва, «АФИМОЛЛ Сити».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.