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Более 60 заявлений поступило в Минтранс Подмосковья для согласования границ участков

Свыше 60 заявлений поступило в Минтранс Подмосковья для согласования границ земельных участков со смежными в полосе отвода региональных дорог с начала года. При этом, при предоставлении услуги остается высокий процент отказов — более 90%. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«Такой высокий процент отказов обусловлен наличием ошибок при подаче заявления. Необходимо учитывать, что при подаче заявки нужно предоставить акт согласования местоположения границ участка, межевой план, ведомость координат характерных точек границ земельного участка. Для минимизации отказов, на странице услуги заявители могут воспользоваться пошаговой инструкцией для заполнения во вкладке «Дополнительная информация» и «Инструкции», — пояснили в ведомстве.

Подать заявление на согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными к границам полос отвода региональных дорог могут юридические и физические лица.

Госуслуга размещена на региональном портале госуслуг Московской области. Результат приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ. Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.