Более 60 новых дорог и путепроводов строят в Подмосковье

Свыше 3,5 млн жителей Подмосковья почувствуют перемены: добираться домой, на работу и на дачу станет в разы быстрее благодаря строительству новых дорог. Всего под надзором Главгосстройнадзора сейчас строят и реконструируют 54 новые дороги и 8 путепроводов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Крупные автомагистрали разгрузят МКАД, тоннели и развязки сократят время в пути для миллионов автомобилистов. Для нас важно, чтобы каждый километр новой дороги был выполнен строго по проекту — для обеспечения комфорта и безопасности жителей», — пояснил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В частности, под надзором инспекторов проходят:

строительство Южно-Лыткаринской автодороги;

реконструкция Каширского шоссе и региональной трассы в объезд Коломны;

возведение новых путепроводов через железнодорожные пути строят в Наро-Фоминском, Одинцовском, Красногорском, Люберецком и Раменском округах.

Зачастую к проверкам привлекают подведомственную строительную лабораторию ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» — эксперты производят инструментальные обследования и лабораторные исследования. Только после комплексной проверки, объекты получают заключения о соответствии проектной документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе реализуют много региональных дорожных проектов. По сути, дороги реконструируют в каждом городе.

«Появляются новые микрорайоны и запросы на благоустройство, инфраструктуру, социальные объекты. В общем все идет очень интенсивно. Слава богу, ресурсов у нас хватает с помощью правительства РФ и решений, который принимает президент РФ (Владимир Путин — ред.)», — сказал губернатор Подмосковья.