Более 60 новых автобусов появятся в Ленинском округе в 2024 году

По итогам 2024 года в Ленинском городском округе должно появится 64 новых автобуса. 39 из них уже ездят по дорогам муниципалитета, а еще 25 ожидаются к концу года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ориентируясь на запросы жителей, ведем большую работу по улучшению качества транспортного обслуживания в нашем округе. Один из приоритетов — увеличение подвижного состава общественного транспорта. При поддержке губернатора в этом году Ленинский округ получил порядка 40 новых автобусов. Они вышли на наиболее загруженные маршруты, а также туда, где необходима замена старого подвижного состава», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он уточнил, что новые автобусы начали ходить по следующим маршрутам: № 367пш, № 367п, № 471. Пассажировместимость новых машин — 100 человек, из них свыше 40 мест — посадочные. Автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

«Запрос на увеличение автобусов именно большого класса на территории нашего округа остается все еще высоким. До конца года планируем получить еще 25 единиц пассажирского транспорта», — отметил Каторов.

На четырех маршрутах новыми автобусами планируется заменить старые и технически неисправные, а на трех — добавить дополнительные машины: на маршрут № 379 — 4 автобуса, на маршрут № 439 — 2 автобуса, на маршрут № 1224к, где в начале сентября сменился перевозчик, — 8 автобусов большого класса.

Всего на территории Ленинского округа работают порядка 300 автобусов, они обслуживают 35 регулярных маршрутов. Также в муниципалитете действуют 4 троллейбусных маршрута.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.