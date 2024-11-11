Более 60 машин задействуют зимой для содержания трассы М-11 в Подмосковье

Для обеспечения безопасного проезда по трассе М-11 «Нева» в осенне-зимний период специалисты Госкомпании «Автодор» подготовили специализированную технику и материалы для обработки дорожного покрытия. На участке будет задействовано больше 60 машин и около 6 тыс.тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего на М-11 «Нева» в осенне-зимний период будет дежурить свыше 240 единиц специализированной техники. А для обработки дорожного полотна автомагистрали дорожники заготовили свыше 107 тысяч тонн противогололедных материалов, отметили в Госкомпании «Автодор».

Так, в Тверской области запасено свыше 24 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 21 тысяча тонн хлоридов, парк дорожной техники превышает 100 единиц. В Новгородской области для очистки трассы от льда и снега заготовлено почти 45 тысяч тонн ПГМ и 47 специализированных машин. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге готово к работе больше 30 машин, запасено свыше 8 с половиной тысяч тонн хлоридов и почти 3 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Кроме того, на автомагистрали осуществляется круглосуточный мониторинг погодных условий, а за обстановкой на дорогах следит автоматизированная система управления дорожным движением и дежурят экипажи службы аварийных комиссаров. Их можно вызвать в любое время дня и ночи, набрав короткий номер *2323.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.