Более 6 млн поездок в аэропорты совершили на автобусах «Мострансавто» в 2024 г

С начала года жители и гости Московской области предпочли приехать в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский автобусами «Мострансавто» 6,2 млн раз. Это почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было совершено почти 2,3 млн поездок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

К воздушным хабам московского региона ведут 16 маршрутов «Мострансавто». Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — более 2,5 млн трансакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры произвели более 1,3 млн оплат, социальными картами оплачен проезд более 2,2 млн раз.

Самые востребованные маршруты в аэропорты: № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — более 1,9 млн поездок, № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» — 1,2 млн оплат и на маршруте № 441 «Жуковский (5 м/р) — м. Котельники» пассажиры провели более 660 тыс. трансакций.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском и пригородном (при поездке протяженностью до 25 км) сообщении составляет 54 руб., на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 руб., далее 50 км — 162 руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.