Более 560 единиц спецтехники убирают снег на региональных дорогах Подмосковья

В Подмосковье продолжается уборка снега на региональных дорогах: задействованы свыше 560 единиц спецтехники и более 1 300 дорожников, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области из-за продолжающегося снегопада специалисты Мосавтодора проводят работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорогах. Дорожники очищают и вывозят снег с проезжей части, тротуаров и посадочных площадок.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что днем в уборке участвуют более 1 300 дорожников и свыше 560 единиц спецтехники. Оперативный штаб министерства контролирует ситуацию, направляет уборочную технику и эвакуаторы для расчистки дорог и ликвидации пробок.

Особое внимание уделяется обеспечению проезда общественного транспорта в жилых комплексах. Сегодня эвакуировали более 20 автомобилей, мешавших движению автобусов в ЖК «Императорские Мытищи» в Мытищах, ЖК «Новое Измайлово» в Балашихе и ЖК «Государев дом» в Ленинском округе.

Министерство транспорта Подмосковья призвало автомобилистов соблюдать осторожность, увеличивать дистанцию и не совершать резких маневров. Водителей просят не парковать машины на остановках, круговых перекрестках и проездах, чтобы не мешать работе дорожных служб. В случае ЧС или ДТП рекомендуется обращаться по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.