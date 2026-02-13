Более 560 единиц спецтехники расчищают региональные дороги в Подмосковье

В Подмосковье на региональных дорогах ежедневно работает более 560 единиц спецтехники, чтобы обеспечить безопасный проезд. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В расчистке снега задействовано более 1300 рабочих. Особое внимание уделяется интенсивным дорогам и магистралям.

Сибатулин напомнил, что с 2026 года в Московской области реализована работа ситуационного центра. Его основная задача — обеспечение слаженной работы всех служб. Благодаря ему специалисты могут в кратчайшие сроки устранять заторы и помогать людям.

«Погода в эти дни переменчива. В пятницу и субботу по прогнозам будет оттепель. А в ночь с субботы на воскресенье — сильные заморозки до минус 10 — минус 12 градусов», — отметил Сибатулин.

Он обратился к жителям и порекомендовал им проявлять особую внимательность при движении на дорогах в период непогоды и обязательно пристегиваться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.