Более 545 тыс кв м асфальтового покрытия обновят во дворах Подмосковья в 2025 году

Весна вступает в свои права, а значит во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья стартует программа благоустройства «Ямочный ремонт большими картами — свыше 25 кв. метров». В этом году специалисты обустроят более 545 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Способ ремонта «большими картами» за счет сплошной укладки материалов и минимизации стыковочных швов повышает общую стойкость покрытия к поглащению влаги и увеличивает срок его службы.

«В связи с частыми перепадами температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Ожидаем увеличение числа ям и выбоин. Ремонт «большими картами» в этом случае покажет наиболее высокую эффективность. Как только наступит устойчивая температура +5°С, приступим к работам. В этом году планируем обновить более 545 тыс. кв. метров покрытия вблизи многоквартирных домов. В программе участвуют 48 муниципалитетов», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Преимущества проведения работ «большими картами»:

равномерное распределение нагрузки на покрытие;

использование однородных материалов;

снижение количества повторных ремонтов.

С целью обеспечения комфорта муниципалитеты совместно с управляющими организациями будут оповещать жителей о начале ремонта, в том числе, посредством общедомовых чатов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.