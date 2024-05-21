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Более 5,4 тыс ям заделали на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы продолжается сезон ямочных ремонт, с начала года на дорогах местного значения заделали более 5,4 тыс. выбоин, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«С начала года на муниципальных автомобильных дорогах заделали более 5,4 тыс. ям общей площадью более 8,1 тыс. кв. м. За прошедшую неделю, с 13 по 20 мая, устранили 130 ям общей площадью 195 кв. м», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что на прошлой неделе работы проводились на улицах: 3-я Красногорская, Толстого, Попова, Камова, Воинов-Интернационалистов, Молодежная, Красноармейская, Вертолетная, Дружбы, 8 Марта, Кирова, 3-е Почтовое отделение, Калинин, Котельнический проезд. А также в поселках ВУГИ, Красково, Малаховка и Октябрьский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.