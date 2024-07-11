Более 530 ям устранили в Луховицах за прошедшую неделю

В Луховицах за неделю ликвидировали более 530 ям на региональной дорожной сети, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ямочный ремонт провели, например, на улице Интернациональной в селе Ловцы, вблизи деревень Двуглинково и Подлипки, на улице Центральной в селе Григорьевское, в деревне Ганькино и в поселке Фруктовая.

Ежедневно в округе в среднем устраняют порядка 75 дефектов дорожного покрытия. В настоящее время ямочный ремонт продолжается не только в Луховицах, но и во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.