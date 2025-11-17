Более 500 спортсменов приняли участие в турнире по самбо в Мытищах

Юношеский турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо, собрал в Подмосковье более 500 самбистов из 17 регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Поздравляю всех с Днем самбо! Юных самбистов, организаторов турнира, тренеров, родителей, которые также отдают частичку себя нашему виду спорта», — сказал президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

Турнир по самбо в Мытищах состоялся в рамках программы федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». За призовые места боролись юноши и девушки 2009–2014 гг. р. в составе 50 команд. Спортсмены представили подмосковные города Мытищи, Королев, Серпухов, Можайск, Пушкино, Химки, Реутов, Балашиха, Воскресенск, Сергиев Посад, Электросталь, Люберцы, а также Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владимир, Иваново, Ярославль, Калугу, Тулу и другие города. Участников соревнований приветствовала двукратная чемпионка мира по самбо Карина Черевань.

«Спасибо большое, ребята, что вы сегодня здесь с нами. Поздравляю всех с праздником. Желаю вам красиво бороться. Самое главное — стать чемпионами в своем родном виде спорта», — сказала Карина Черевань.

Турнир является традиционным и проходит с 2015 года. Здесь начинали свой профессиональный путь титулованные спортсмены: заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по самбо Эльмира Кахраманова, мастер спорта международного класса, пятикратная победительница первенств мира Екатерина Мытарева, мастер спорта, бронзовый призер первенства мира Роман Дзямко-Гомулец и многие другие.

«Мытищи — это центральная площадка празднования Всероссийского Дня самбо в Подмосковье. Сюда приехали более 500 спортсменов из 17 регионов Российской Федерации, Это небольшая подготовка к первенствам Центрального федерального круга, к первенствам России. На этом турнире зажигаются новые звезды нашего национального вида спорта — самбо. Через несколько лет эти ребята будут выступать на чемпионатах мира и будут вспоминать, что первый турнир прошел именно здесь, в Мытищах», — сказал заслуженный тренер России по самбо Юрий Гончаров.

В рамках всероссийского дня самбо спортивные мероприятия проходят в 82 регионах России. В них принимают участие как юные спортсмены, так и признанные мастера, тренеры и ветераны спорта.

Всероссийский день самбо отмечается ежегодно 16 ноября — именно в этот день в 1938 году самбо было официально признано самостоятельным видом спорта в СССР.

Юношеский турнир, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо прошел в городском округе Мытищи 15 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.