Более 500 ям устранили на дорогах Дмитровского округа с начала 2025 года

С начала 2025 года в Дмитровском округе ликвидировали свыше 500 ям на муниципальных и региональных дорогах. Чтобы снизить аварийность, дорожники проводят экстренный ямочный ремонт. Первоочередное внимание — дорогам с высоким скоростным режимом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты ежедневно осматривают дороги, оцифровывают новые выбоины и вносят информацию в систему контроля, что позволяет оперативно реагировать на возникшие инциденты и планировать их устранение. Такой подход обеспечивает контроль за состоянием дорожного покрытия и позволяет быстро выявлять участки, требующие ремонта.

«Работы проводятся в ночное время, когда транспортный поток ниже, чтобы не создавать неудобств для водителей, — написал в своем телеграм-канале глава муниципального округа Иван Курданин. — При наступлении благоприятных погодных условий мы приступим к плановому ремонту дорог, что позволит не только устранить имеющиеся дефекты, но и улучшить общее состояние дорожной сети округа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.