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Более 50 км дорог обработали противогололедными реагентами в Подольске

В Подольске в уборке общественных территорий и муниципальных дорог задействованы 107 человек и 32 единицы техники, за ночь обработали более 50 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они убирают тротуары, пешеходные зоны, обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами.

Также очищают тротуары, парковки, проезды и остановочные павильоны муниципалитета. Особое внимание уделяют социально важным объектам.

Оставить заявку по вопросам уборки снега во дворах можно по телефону горячей линии 8 (495) 663-99-99 или по номерам телефонов управляющих организаций.

Пешеходов и водителей попросили быть внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.